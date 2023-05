Nomine governo, Pisani capo della Polizia. Giannini prefetto di Roma

Il profilo di Vittorio Pisani

Catanzarese, 56 anni, poliziotto “di razza” con una lunga esperienza sia sul campo sia all’interno dell’intelligence italiana, Vittorio Pisani è da anni in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata. Dal 1990 al 1999, è stato funzionario responsabile di diverse sezioni investigative della Squadra Mobile di Napoli. Nel 1998 viene promosso per merito straordinario al grado di vice questore aggiunto per un'importante operazione di polizia giudiziaria nel contrasto alla camorra: la cattura dei capi latitanti della nota Alleanza di Secondigliano. Nel 2004 diventa capo della Squadra mobile di Napoli e diviene celebre per l'arresto dei boss superlatitanti dei Casalesi Antonio Iovine e Michele Zagaria.