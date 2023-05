Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna, gialla in altre 12 regioni

Torna la pioggia sull'Italia. Per la giornata di oggi decretata l'allerta rossa in Emilia Romagna, già colpita dalle alluvioni a inizio maggio. Gialla invece in altre dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Umbria ascolta articolo Condividi

L’Italia è di nuovo investita da un’ondata di maltempo. Per la giornata di oggi un’allerta rossa per rischio idrogeologico è stata dichiarata su buona parte dell’Emilia-Romagna, come indica un avviso meteo della Protezione civile. L'arrivo di una perturbazione atlantica, informa il Dipartimento, determinerà un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni settentrionali, ma anche su gran parte delle regioni del Centro-Sud. L'avviso prevede, già dalla serata di ieri, piogge, anche temporali, sulla Lombardia, in estensione a Veneto, Emilia-Romagna e provincia di Trento. Dal primo mattino di oggi coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni in Emilia-Romagna L’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica in alcune zone dell'Emilia-Romagna già colpite da piogge e esondazioni nei giorni scorsi riguarda il Bolognese e la bassa collina e pianura romagnola. Per la giornata di mercoledì 10 maggio, sono infatti previste piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio. Si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Potranno verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare e montano centro-orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle fragilità dovute alle piogge del 2-3 maggio. vedi anche Meteo, in arrivo nuova perturbazione e temporali

Nuovo appello del sindaco di Ravenna Il sindaco di Ravenna, nonché presidente della Provincia, Michele De Pascale, ieri si è rivolto ai suoi concittadini attraverso un video: "La Regione ha emanato una allerta meteo che prevede allerta rossa per quasi tutta la provincia e arancione per il Comune di Ravenna - ha sintetizzato - ma mi sento di dire che è un arancione rafforzato soprattutto per le zone di confine", perché il confine del Comune spesso coincide "con gli alvei fluviali", i quali si troveranno ad avere "allerta rossa da una parte e arancione dall'altra. È assolutamente essenziale comportarsi, anche nelle zone fluviali del Comune di Ravenna - ha raccomandato De Pascale -, come se l'allerta fosse di livello superiore”. Intanto i danni stimati della precedente alluvione in Emilia-Romagna ammontano già "a circa un miliardo di euro" e per fare fronte all'emergenza "abbiamo chiesto e chiederemo nuove risorse allo Stato centrale”, ha detto la vice presidente della Regione Emilia-Romagna con delega all'Ambiente e alla Protezione civile, Irene Priolo. In vista della nuova ondata di maltempo, la Regione è pronta "anche in via preventiva" ad effettuare "nuove evacuazioni che si renderanno necessarie", ha aggiunto Priolo. vedi anche Le immagini dell'alluvione di inizio maggio