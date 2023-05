Emilia Romagna, alluvione a Faenza: le immagini della città allagata

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per prestare soccorso alla popolazione, scendendo in campo con mezzi anfibi e gommoni. Gli operatori sono intervenuti anche arrampicandosi con le scale per aiutare i cittadini bloccati negli appartamenti

In Emilia Romagna si contano i danni a causa del maltempo. Tra le città colpite Faenza, dopo che il fiume Lamone ha rotto gli argini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella località per prestare soccorso alla popolazione, scendendo in campo con mezzi anfibi e gommoni. Gli operatori sono intervenuti anche arrampicandosi con le scale per aiutare i cittadini bloccati negli appartamenti.