Meteo, in arrivo nuova perturbazione e temporali

Domani per la maggior parte delle regioni italiane sarà una giornata all'insegna del tempo instabile, con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità irregolare in transito tra la sera e la notte con tempo più asciutto previsto da giovedì

Una perturbazione si muove dall'Atlantico verso l'Europa occidentale ed entro la giornata di domani farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo in Italia. Piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest e poi in estensione verso il Nord-Est e i settori centrali della Penisola. Nella seconda metà della settimana condizioni meteo che resteranno instabili o perturbate a causa dell'isolamento di una larga circolazione depressionaria tra Europa centro-occidentale Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo non danno speranza neanche al secondo weekend di maggio che potrebbe trascorrere in compagnia di piogge, temporali e temperature al di sotto delle medie.