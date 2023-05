Bologna, condannata per spaccio la famiglia a cui citofonò Salvini

Il gesto del leader della Lega nel quartiere del Pilastro durante la campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna provocò molte polemiche. Il processo per il commercio illegale di sostanze stupefacenti ha portato a 21 condanne

Il processo in primo grado a un'organizzazione che gestiva lo spaccio in zona Pilastro, a Bologna, si è concluso con 21 condanne, la più alta a 14 anni e sette mesi. Gli imputati avevano scelto l rito abbreviato. Le pene più pesanti sono arrivate per le persone a cui è stata riconosciuta l'accusa di associazione finalizzata al traffico di droga. Tra queste è coinvolta anche la famiglia di origine tunisina alla quale, durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020 in Emilia-Romagna, citofonò Matteo Salvini, chiedendo se c'era uno spacciatore , scatenando polemiche.

Decisa anche un'assoluzione e un non luogo a procedere per due imputati

In particolare, per questi ultimi, il Gup Sandro Pecorella ha deciso condanne a due anni, sei mesi e venti giorni per un uomo, un anno per la moglie, quattro anni sei mesi e venti giorni per un figlio, tre mesi e dieci giorni per un'altra parente, mentre un altro figlio era minorenne all'epoca. Il giudice ha anche pronunciato un'assoluzione e un non luogo a procedere per mancanza di querela per due imputati, mentre una dozzina di posizioni saranno giudicate con il rito ordinario.