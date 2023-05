Meteo, le previsioni del 9 maggio: violenti temporali sul Centro-Nord

Un insidioso ciclone, il primo della settimana, arriva sul nostro Paese. Dopo una mattinata in parte soleggiata, ma con qualche piovasco al Sud e sui rilievi del Nord, nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a peggiorare via via più diffusamente e fortemente dal Nordovest verso il Nordest. Peggioramenti attesi anche sugli Appennini centro-meridionali. Nubifragi in Lombardia, con rischio grandine