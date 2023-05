Catania, blitz dei carabinieri: 68 arresti per droga ed estorsioni

Individuate due associazioni criminali

Il blitz si è svolto nelle provincie di Catania, Siracusa, Agrigento, Pavia e Vibo Valentia ed è stato condotto dai carabinieri del comando provinciale di Catania con il supporto dei militari dell’Arma del XXII reggimento Sicilia, dello squadrone Cacciatori e dei nuclei elicotteri e cinofili. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Dda Catania, sono state individuate due associazioni criminali del rione San Giorgio. Tra queste, una si dedicava alla commissione di furti di autovetture, molti dei quali organizzati per estorcere un riscatto ai proprietari dei veicoli, mentre la seconda si occupava del traffico di cocaina.



I capi di imputazione

I capi di imputazione contestati agli indagati sono 113. Tra questi è possibile elencare associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata al furto, estorsione, ricettazione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante mafiosa, acquisto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi e munizioni. È emerso che gli arrestati erano organizzati in tre “batterie”, ognuna delle quali con una competenza territoriale ben precisa. Per esempio, le persone indagate per furto d’auto, riuscivano a rubare un’autovettura in appena 20 secondi. Altri, invece, fungevano da mediatori e obbligavano i proprietari dei veicoli a pagare dei riscatti il cui importo era spesso compreso tra i 500 e i 1.500 euro. Per quanto riguarda il traffico di cocaina, invece, gli arrestati compravano le partite di droga all’ingrosso, spendendo 42mila euro al chilogrammo, e ne organizzavano lo spaccio nei rioni di Libino e San Giorgio, ma anche a Nicolosi, Siracusa, Trapani e Palermo.