A causa del maltempo che da ore imperversa sull’Emilia Romagna, la circolazione ferroviaria è al momento sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara- Ravenna). Lo comunica Rfi, specificando che la sospensione si è resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rete Ferroviaria Italiana in costante contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni che erano in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, deviazioni e rallentamenti. Già attivati, ove possibile, servizi bus sostitutivi.

L'elenco dei treni cancellati o in ritardo

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35) oggi è cancellato

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:15) oggi ha origine da Bologna Centrale alle ore 7:18

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da Rimini a Bologna Centrale

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (9:54) oggi è cancellato

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58) oggi è cancellato da Bologna Centrale a Rimini

Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Rimini

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00

Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa ad Ancona alle ore 12:35

Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) oggi è cancellato

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55) oggi termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 9:54

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03

Treni in viaggio con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (7:05): il treno è fermo dalle ore 6:08 a Ravenna



ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:12)

ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25): il treno è fermo dalle ore 5:25 a Rimini

ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30)