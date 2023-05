Verbania, processo Montefibre: 3 condanne e 1,5 milioni di danni

Politica

Nella giornata di ieri la Camera ha confermato la fiducia al governo votando il decreto legge Ilva con 194 pareri favorevoli, 138 contrari e 4 astenuti. Questa mattina è arrivato il via libera definitivo dell'Aula della Camera, che ha approvato definitivamente il decreto legge con 144 voti a favore, 103 contrari e 16 astenuti

Il decreto legge dispone il versamento da parte di Invitalia ad Acciaierie d'Italia di 680 milioni destinati ad un aumento di capitale per assicurare la continuità della produzione di Taranto e per pagare i fornitori, in particolare quelli dell'energia