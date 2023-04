Migranti, 290 lasciano l'hotspot di Lampedusa. Annega bimba di 4 anni

La piccola si trovava a bordo di un'imbarcazione con altre 34 persone in area Sar italiana, quando un peschereccio tunisino ha assaltato il barchino dove viaggiava per impossessarsi del motore. Nella giornata di oggi intanto 290 persone lasciano l'hotspot di Lampedusa

Ennesima tragedia in mare, in area Sar italiana , quella accaduta a una bambina di 4 anni, morta annegata dopo essere caduta in mare durante il tentativo di furto del motore del barchino su cui viaggiava con altre 34 persone. Intanto nella giornata di oggi, per alleggerire l'hotspot di Lampedusa, 290 migranti saranno dislocati in altre zone d'Italia. ( SPECIALE MIGRANTI )

La ricostruzione dei fatti

Un peschereccio tunisino si sarbebbe avvicinato all'imbarcazione dove, la bambina e altri 34 passeggeri, viaggiava verso le coste italiane, urtando il natante nel tentativo di rubarne il motore. Nello scontro la bambina sarebbe caduta in acqua annegando e trovando la morte. Al momento il corpo non è stato ancora rinvenuto. A raccontare l'episodio sono state le altre persone presenti sul barchino (4 uomini, 27 donne e 3 minori), provenienti da Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone, che hanno inoltre comunicato di avere pagato 2mila dinari per la traversata cominciata alle 4 di giovedì mattina da Sfax, in Tunisia. I 34 migranti sono poi sbarcati al molo Favaloro di Lampedusa. Nelle prossime ore gli adulti verranno ascoltati dai poliziotti della squadra mobile che sono in servizio all'hotspot, che proveranno a fare chiarezza sull'accaduto.

In 290 lasciano l'hotspot

La prefettura di Agrigento ha disposto nuovi trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa, dove nella giornata di oggi si trovavano 1.809 ospiti, a fronte di una capienza di circa 400. Dei quasi 2mila migranti 90 sono sono stati imbarcati sul pattugliatore della guardia di finanza che sta facendo rotta verso Augusta,.mentre n tarda mattinata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, verranno trasferiti altri 200 migranti che, dopo lo sbarco, saranno ricollocati in questo modo: 63 in Puglia, 40 in Abruzzo, 40 in Liguria, 27 in Umbria e 10 in Basilicata.

Nella giornata di ieri 373 sbarchi



Intanto ieri altri 40 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che i due barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette Cp319 della Guardia costiera e Pv8 delle Fiamme gialle. Sul primo c'erano 17 persone e sul secondo erano in 23, tutte originarie di Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone. Nella giornata di sabato gli sbarchi a Lampedusa sono saliti a un totale di 373 migranti.