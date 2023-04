Scopri quanto sei preparato sulle notizie della settimana. FAI IL QUIZ

Tra ironia e meme virali non è passata inosservata la nuova campagna pubblicitaria intitolata "Open to meraviglia" ideata dalla società di comunicazione Armando Testa, che per promuovere l’Italia nel mondo ha scelto testimonial d'eccezione. Sai di chi si tratta?

Per quanto riguarda la cronaca, duro colpo alla criminalità organizzata con la cattura di Pasquale Bonavota, ricercato dal 2018 e catturato negli scorsi giorni a Genova. Mentre ha destato clamore la frase di un politico italiano che durante un'intervista ha dichiarato che "nella Costituzione non c'è l'antifascismo"; intanto Luigi Di Maio riceveva dall'Alto Rappresentante Ue Josep Borrell una nomina molto importante, scelta definita "vergognosa" dagli esponenti della Lega.

Dal primo maggio cambiano le regole sull'uso delle mascherine per il Covid: il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha anticipato il contenuto dell'ordinanza che entrerà presto in vigore e limiterà l'utilizzo dei dispositivi di protezione solo in alcuni luoghi o in alcune circostanze.

Veniamo allo spettacolo. Una delle più amate serie del piccolo schermo targata Netflix torna con la sesta stagione (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.). Intanto, dopo la grande reunion sul palco dell'Ariston allo scorso Festival di Sanremo, Paola e Chiara hanno annunciato una nuova edizione della canzone “Festival” realizzata in collaborazione con una nota voce del panorama musicale. A proposito di musica, qualcuno ha potuto visitare in via eccezionale il palco dell'Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool tra il 9 e il 13 maggio, con Marco Mengoni a rappresentare l'Italia.

