Scontro frontale tra due auto nel Tarantino, tre morti

Un altro incidente mortale in Puglia. E’ di tre morti, due uomini ed una donna, che avevano rispettivamente 30, 27 e 25 anni, il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri, a tarda ora, sulla provinciale che collega Ginosa a Ginosa Marina, nel Tarantino. Nell'impatto tra due Fiat Punto hanno perso la vita un uomo e una donna di origine rumene ed un uomo di Ginosa Marina. I primi due sono morti sul colpo, il terzo, invece, mentre veniva trasportato in ospedale. C’è anche una quarta persona rimasta ferita nell’incidente e attualmente si trova all’ospedale di Castellaneta. I carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto tagliare le lamiere delle vetture per estrarre i corpi. La strada, l'ex provinciale 580, è già stata teatro in passato di gravi incidenti.