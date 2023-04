Tragedia a Monza, bimbo di 11 anni investito e ucciso

Cronaca

Sul posto, in zona corso di Porta Vittoria, è subito arrivato il personale del 118 ma per la vittima, una mamma di 39 anni, non c'era più nulla da fare. Lascia una bambina di 6 anni. Lo scorso febbraio un incidente simile, sempre nel capoluogo lombardo: a perdere la vita, anche in quella occasione, una donna di 38 anni. Il sindaco Sala: 'Dobbiamo riflettere, possiamo regolamentare l'accesso dei mezzi pesanti'