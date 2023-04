Indossò t-shirt con scritta Auschwitzland, assolta: non incita a odio

La decisione dei giudici

Ticchi, assistita dall'avvocato Daniele D'Urso, all'epoca era attivista di Forza Nuova, mentre ora è appartenente al Movimento nazionale rete dei patrioti. Originaria di Budrio, in provincia di Bologna, vestì la maglietta nera in quell'occasione a Predappio e venne immortalata da foto e riprese video. Secondo le motivazioni della sentenza pronunciata dal giudice Marco de Leva il 12 gennaio, il quadro istruttorio nei suoi confronti è gravemente lacunoso: nulla è stato riferito dai testimoni, neppure da quelli di polizia giudiziaria "in ordine alla portata distintiva del segno grafico esibito da Ticchi, alla genesi del logo Auschwitzland, per come ostentato sulla maglietta (rimanendo invece irrilevante la genesi storica della mera espressione lessicale), all'uso che ne viene fatto e al suo grado di diffusione". E, "non può ritenersi abbia rilievo penale un qualsivoglia segno grafico", ma solo quelli forniti di una certa capacità rappresentativa. Come per esempio, ricorda il giudice, il tricolore con, nella parte bianca, l'emblema del fascio littorio "collegato da tutti i consociati al regime fascista che è stato l'ultimo utilizzatore del simbolo". Assente nel caso di Predappio è anche la prova "in ordine alla riferibilità dello stesso" cioè del disegno Auschwitzland, "ad una qualche organizzazione attualmente esistente che propugni ideologie fondate sull'odio razziale". Di conseguenza, non può che pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.