Omicidio a Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola

Cronaca

Ancora episodi di violenza vicino alla Stazione Centrale. Un 23enne di origini marocchine, ubriaco e armato di un coltellino, nel pomeriggio di lunedì 6 marzo ha messo a segno quattro rapine e ferito sei persone che camminavano per strada. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Il più grave è un 68enne intervenuto per difendere una ragazza rapinata. L’aggressore è stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore

L’AGGRESSORE. L’uomo, 23enne di origini marocchine sena permesso di soggiorno, è stato arrestato per rapina pluriaggravata e lesioni ed è in carcere. Ha un precedente per furto con strappo: a febbraio ha rubato il cellulare a un uomo su un bus ed era stato trovato dagli agenti della Polfer su un treno alla stazione di Rogoredo. In stato di alterazione, era stato ricoverato all'ospedale di San Donato e dimesso il giorno dopo. Anche ieri è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli in condizioni di alterazione (forse alcol). Dimesso, è stato portato a San Vittore