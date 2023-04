9/9 ©Ansa

"La storia non si cambia, la storia è questa: che in Italia c'è stata una lotta per sconfiggere il fascismo e il nazismo e che grazie a quella lotta di resistenza e al sacrificio di quelle persone oggi siamo un paese libero", ha detto Landini arrivando alle Fosse Ardeatine per la celebrazione del 25 aprile. "I nostri valori sono questi. E credo che il valore dell'antifascismo è la condizione per aver avuto la democrazia"

