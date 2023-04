Portofino, sindaco smentisce divieto ai selfie: stop ad assembramenti

Il primo cittadino Matteo Viacava nega l'ipotesi circolata nei giorni scorsi secondo cui sarebbero state prese di mira le persone in sosta per scattarsi fotografie. "Abbiamo solo firmato un'ordinanza rivolta ai tour operator per motivi di sicurezza". In arrivo anche un divieto per i bivacchi

Arriva una secca smentita dal sindaco di Portofino alla notizia circolata nei giorni scorsi secondo cui il Comune ligure sarebbe stato pronto a varare un giro di vite anti-selfie . "Non diciamo boiate", ha dichiarato Matteo Viacava, "qui nessuno ha vietato i selfie e anche se lo scrivono gli inglesi non è necessario andar loro dietro se la cosa non è vera".

"Abbiamo firmato un'ordinanza anti-assembramenti"

Per il sindaco di Portofino la notizia sarebbe nata travisando un'ordinanza firmata per tutt'altra ragione. "Noi - ha detto - abbiamo firmato un'ordinanza che vieta, per questioni di sicurezza, gli assembramenti in determinate zone. Per di più è un'ordinanza rivolta ai tour operator. Gli assembramenti, in due-tre zone specifiche sono pericolosi".

In arrivo anche un provvedimento contro i bivacchi

In arrivo anche una seconda ordinanza: un un provvedimento che vieterà i bivacchi, sedersi per terra ma anche di girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno. "Un'ordinanza che avevamo già nel periodo pre-Covid" - ha sottolineato Viacava - "e che avevamo messo a punto dopo alcuni colloqui con il Comune di Venezia. Portofino è un gioiello, ci si deve comportare di conseguenza".