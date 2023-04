Meteo, le previsioni del 25 aprile: piogge al Nord e al Centro

Cronaca

Decine di milioni di italiani viaggeranno per il ponte del 25 aprile: la Festa della Liberazione quest’anno cade di martedì e molte scuole e uffici terranno chiuso anche lunedì 24, dando così la possibilità di godere di un weekend lungo. Una variabile non da poco su come andranno queste brevi vacanze è il meteo: la situazione dei prossimi giorni non sarà la stessa su tutto lo Stivale. Alcune regioni saranno bagnate dalla pioggia, su altre splenderà il sole