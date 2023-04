Le prime pagine dei quotidiani sono dedicate alla proposta del governo di tagliare le tasse a chi fa figli per combattere la detanalità del nostro paese, nel giorno in cui l'Onu sfata il mito che l'aumento della popolazione sul pianeta sia una delle cause dei cambiamenti climatici. Sui migranti il governo fa marcia indietro sulla protezione speciale. Sui giornali sportivi si celebra la semifinale dell'Inter