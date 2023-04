Palermo, giovane mamma muore per infezione 20 giorni dopo il parto

Salute e Benessere

Sanità, Nord batte Sud 10-1 sulle prestazioni nel 2022: i dati Agenas

Il sistema dell’assistenza scricchiola per i problemi economici e di personale e il governo decide di far scendere ancora il valore della spesa sanitaria rispetto al Pil. Le Regioni viaggiano ognuna per conto proprio

La sanità non è uguale per tutti. E le adesso cose vanno peggio. Mentre il sistema dell’assistenza scricchiola per i problemi economici e di personale e il governo decide di far scendere ancora il valore della spesa sanitaria rispetto al Pil, le Regioni viaggiano ognuna per conto proprio

In Emilia-Romagna il sistema pubblico fa quasi 10 ecografie all’addome ogni 100 abitanti in un anno (il 2022) mentre in Calabria il dato scende a 3,1. Come riporta La Repubblica, significa che da una parte i pazienti si sottopongono a troppi accertamenti (rischio inappropriatezza) e dall’altra vengono visti poco