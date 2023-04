Padrone muore all'aeroporto di Bari, cane adottato grazie ai social

Un esemplare femmina di bull terrier, si è ritrovato da un momento all'altro da solo. Una mobilitazione social gli ridà casa: “Web fantastico” commentano i volontari del canile di Bari dove alloggia momentaneamente il cane ascolta articolo Condividi

“Vogliamo rassicurare tutti circa le condizioni di Nintendo, la bull terrier il cui proprietario è deceduto in aeroporto”. Lo scrivono su Facebook i responsabili del canile sanitario di Bari che si stanno prendendo cura della cagnolina rimasta orfana del padrone, un turista americano morto all’improvviso per un malore, il 18 aprile all'aeroporto di Bari mentre era in vacanza nel nostro paese.

"La piccola tutto sommato è tranquilla, ha fatto una passeggiata e ha anche mangiato. È una cagnolina adorabile, fa molta pena perché attende fiduciosa il ritorno del suo grande amore che purtroppo non vedrà più" si legge su Facebook. Dopo l'appello social del canile di Bari, attraverso il passaparola, si è riusciti in poco tempo a rintracciare i parenti in Usa. "Il web è Fantastico" hanno commentato i volontari. "Oltre alla sorella ci hanno contattato amici del ragazzo dagli Stati Uniti, che al dolore per l'improvvisa scomparsa del loro affetto, uniscono la preoccupazione per le sorti di Nintendo".

"Tutto il nostro sostegno alla famiglia e ai conoscenti, con ogni probabilità Nintendo tornerà negli States. Ancora grazie a tutti per il prezioso aiuto". Così dal canile sanitario di Bari hanno voluto ringraziare tutti gli utenti social che in massa si sono mobilitati per trovare casa a una piccola cagnolina rimasta improvvisamente sola, riuscendo nell'impresa in poche ore.