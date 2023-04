Meteo, ancora fresco e instabile: migliora nel weekend

Giovedì l’ingresso di aria artica porterà maltempo sulle regioni settentrionali, anche nelle zone interessate da un lungo deficit idrico. Neve copiosa sulle Alpi a quote medie. Nel fine settimana la giornata di sabato sarà soleggiata per tutti, domenica invece sono in arrivo altri temporali al Nord, in estensione successiva al resto del Paese

La primavera finora si è dimostrata molto dinamica e fresca. Il maltempo non è ancora finito e non si intravede un periodo di stabilità di lunga durata. Nei prossimi giorni il tempo sarà caratterizzato da piogge e temporali soprattutto sulle regioni del Nord, che di per sé non è una cattiva notizia perché potrebbe in parte risollevare le sorti di una siccità ormai cronica.

Parziale miglioramento nel weekend

Temporaneo miglioramento con l'arrivo del fine settimana grazie ad un debole anticiclone in espansione sul Mediterraneo centrale. La giornata di sabato sarà soleggiata e mite quasi ovunque, da domenica sono attesi nuovi acquazzoni al Nord in rapida estensione anche al Centro Sud. Un nuovo peggioramento è atteso per il 25 aprile. Gli ultimi giorni del mese potrebbero invece riservarci un cambio di circolazione con l'alta pressione e un clima più stabile e caldo.

Le previsioni di giovedì 20 aprile

Al Nord al mattino precipitazioni sparse con neve sulle Alpi centro-orientali dai 1400 metri. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e nevicate sui rilievi. In serata ancora maltempo su Alpi e Prealpi, più asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste adriatiche. Temperature in calo e comprese tra 13 e 19 gradi. Al Centro mattinata con nuvolosità irregolare sulle coste, soleggiato sulle zone interne. Al tempo instabile, maggiori spazi di sereno sul Lazio. In serata tempo variabile. Massime fino a 18 gradi. Al Sud mattinata nuvolosa con aumento dell’instabilità sulle regioni adriatiche e la Sicilia. In serata piogge sul Molise. Temperature stazionarie e comprese tra 14 e 20 gradi.