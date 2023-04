3/7

Le previsioni di mercoledì 19 aprile: Al Nord al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge al Nord-Est. Al pomeriggio aumento dell’instabilità con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini, neve a quote medio-alte. In serata e in nottata piogge e acquazzoni in movimento verso la Pianura Padana e neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri. Temperature comprese tra 18 e 23 gradi