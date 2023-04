Covid, Schillaci: “Verso allentamento uso mascherine negli ospedali”

"Andiamo verso un allenamento dell'uso delle mascherine in ospedale" il cui obbligo scade il 30 aprile , ha fatto sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci a margine della conferenza stampa sul via libera ai nuovi Lea, i livelli essenziali di assistenza. ( COVID, GLI AGGIORNAMENTI )

Schillaci sui Lea: “Stanziati 402 milioni”

"Da domani parte un tavolo di monitoraggio sui nuovi Lea con il Mef. Sono stanziati per i Lea 402 milioni ma valuteremo con il tavolo eventuali nuovi fondi e anche nuove prestazioni da aggiungere - ha spiegato Schillaci – Aspettare 6 anni per l'aggiornamento dei Lea - ha detto - e inaccettabile. L' applicazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza è il punto cruciale su cui vigilare in tutte le regioni. Ci sono tante opportunità nuove che prima non c' erano. La vera sfida – ha concluso il ministro – è assicurare a tutti le stesse opportunità”