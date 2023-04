C'è il tema dei migranti nelle prime pagine dei quotidiani. Con le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Polonia e lo scontro sullo stato d'emergenza tra le parti politiche. Sugli sportivi grande spazio al derby italiano di Champions tra Napoli e Milan, in campo stasera al Diego Armando Maradona. I rossoneri partono in vantaggio grazie all'1-0 dell'andata ma la qualificazione in semifinale è apertissima