Soccorso barcone al largo di Lampedusa, 230 migranti in arrivo

Migranti, basta protezione speciale: cosa prevede linea dura governo

Il governo sceglie la linea dura sui migranti. Dopo aver dichiarato lo stato d’emergenza nazionale per almeno sei mesi, ha deciso di azzerare la protezione speciale prevista per i richiedenti asilo. La maggioranza si è quindi compattata su questo punto, con Fratelli d'Italia e Forza Italia che di fatto hanno ceduto alla Lega e alla sua crociata per abolire completamente la misura. I tre alleati di governo hanno così firmato un sub-emendamento al decreto migranti che si sta discutendo al Senato

In questo decreto si concentrano le mosse per archiviare la protezione speciale e restringere il più possibile i permessi di soggiorno per calamità e per cure mediche. Sarà anche più facile usare lo strumento delle espulsioni. Il partito di via Bellerio, in una nota, si è intestato la paternità dell’azzeramento della protezione speciale al grido di "si ritorna ai decreti Salvini". Ieri mattina era stato il leghista e sottosegretario agli Interni Nicola Molteni (nella foto) ad annunciarne la presenza nel decreto