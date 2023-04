Migranti, nave Diciotti a Pozzallo con 305 persone a bordo

Cronaca

Migranti, dichiarato stato d’emergenza. I dati sugli sbarchi in Italia

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale per almeno sei mesi. Una scelta, ha spiegato il governo, che “consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive”. Nel 2023 nel nostro Paese si sono registrati numeri record: non era mai successo che nei primi tre mesi dell'anno ci fossero così tanti sbarchi. La gestione di questo flusso per l’Italia è molto complessa. Il tema è stato al centro dell’ultima puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 l’11 aprile

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Durerà almeno sei mesi. Una mossa, ha spiegato il governo, che “consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale”. Il tema migranti è stato al centro dell’ultima puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 l’11 aprile

Come sono andati gli sbarchi in Italia negli ultimi anni? Dal 2014 al 2017 c'è stato un flusso migratorio fuori scala, culminato con i 181mila sbarchi del 2016. Questo flusso è poi sceso, con i numeri che negli anni successivi sono diminuiti anche per la pandemia da coronavirus