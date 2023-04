12/13 ©IPA/Fotogramma

WEB E TRUFFE ONLINE - Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia on line (Cncpo) ha coordinato 4.618 investigazioni, indagando 1.466 soggetti. Sono stati analizzati i contenuti di 25.896 siti internet con l'inserimento di 2.622 siti web illeciti nella black list. In continuo aumento il contrasto al revenge porn, con 245 casi trattati, così come sono in salita i casi di truffe legate al trading online. Sono 66, infine, le persone indagate per cyberterrorismo