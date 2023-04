Meteo, previsioni del 13 aprile. Arrivano piogge e neve a bassa quota

Una perturbazione atlantica porta sull’Italia nuove precipitazioni, in particolare al Nord e al Centro. Al Sud peggiora in serata. Nevicate sulle Alpi a quote piuttosto basse e inferiori ai 700 metri a ridosso dei confini alpini

Arriva sull’Italia una perturbazione atlantica che, giovedì 13 aprile, porta precipitazioni al Nord e al Centro. Attese piogge, anche intense, su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Liguria di levante e poi Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Nevicate sulle Alpi a quote piuttosto basse e inferiori ai 700 metri a ridosso dei confini alpini. Sul resto d'Italia nubi irregolari, ma durante la notte peggiora in Campania e Sardegna ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Peggiora il tempo su Lombardia e Nordest e localmente sulla Liguria di levante. Arrivano piogge, locali temporali e fitte nevicate sulle Alpi a quote inferiori ai 700 metri in provincia di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno. Temperature in diminuzione, specie di giorno, con massime comprese fra i 13°C di Bolzano e i 19°C di Bologna.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Maltempo anche al Centro, con piogge dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Più asciutto sul resto delle regioni. In serata peggioramento sulla Sardegna. Temperature stabili, con massime comprese fra i 13°C di Perugia e i 18-19°C di Firenze e Cagliari.

Le previsioni al Sud

Al Sud pressione in diminuzione, mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche pioggia dal pomeriggio e in serata sulle coste di Campania, Calabria tirrenica e Messinese. Temperature in aumento con clima piuttosto mite: massime comprese fra i 17°C di Potenza e i 23-24°C di Palermo, Bari e Catanzaro.