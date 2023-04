1/10 ©IPA/Fotogramma

Con l'arrivo della primavera e di temperature più miti, in molti si chiedono quando verranno spenti i riscaldamenti. Innazitutto va tenuto presente che l’Italia è suddivisa in Zone climatiche dalla A alla F, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 dell’agosto 1993. Sono in ordine decrescente di temperatura: la A è la più calda, la F la più fredda

