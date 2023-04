Omicidio ad Ariano Polesine, Rkia forse uccisa dal figlio di 8 anni

Secondo quanto ricostruito il piccolo, assieme al fratellino, ha trovato una pistola nel capanno e l'ha portata in casa per giocare. Un proiettile è partito inavvertitamente e ha colpito la donna. La procura procederà nei confronti del padrone di casa per le responsabilità sulla mancata custodia dell'arma, mentre per quanto riguarda i figli minorenni, non imputabili, la posizione verrà valutata dal Tribunale dei Minori di Venezia ascolta articolo Condividi

Assume i contorni della tragedia l'uccisione di Rkia Hamaoui, la donna di 32 anni di origine marocchina, che abitava in un casolare ad Ariano Polesine, nella campagna in provincia di Rovigo. A ucciderla, per un incidente drammatico, sarebbe stato uno dei suoi figli, il più piccolo di appena 8 anni, maneggiando la pistola del padrone di casa, per gioco. Dall'arma è invece partito un colpo che ha raggiunto fatalmente la madre alla testa.

La ricostruzione La ricostruzione dell'episodio è giunta dopo una settimana dalla scoperta del corpo di Rkia, esanime, a terra nella piccola cucina dell'abitazione dove viveva assieme al marito e ai due figli, di 8 e 11 anni. Erano stati i due figli, intorno alle 13.30, a dare l'allarme al vicino di casa, che aveva chiamato il 118 e i carabinieri. Inutile era stata la corsa all'ospedale: il giorno dopo Rkia è deceduta. La Procuratrice della repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha aperto un fascicolo d'indagine contro ignoti per omicidio, poiché dal primo esame medico-legale e da una Tac era emerso sul capo della vittima un foro, compatibile con una ferita da arma da fuoco. Ieri l'autopsia disposta dalla pm Fasolato ha confermato che a uccidere Rkia era stata una pallottola: un proiettile calibro 22. Un colpo non sparato da distanza ravvicinata. Nel frattempo, i carabinieri del Nucleo investigativo avevano sentito il marito, che però in quel momento si trovava altrove per lavoro. La sua versione era stata però quella di una caduta accidentale in casa, con la donna che avrebbe colpito uno spigolo di un mobile in cucina, riportando la frattura del cranio. Per ricostruire l'accaduto è stato sentito anche il padrone di casa, che vive al piano superiore dell'appartamento della famiglia e che era corso in aiuto alle grida dei piccoli: la sua versione è stata più o meno la stessa del marito della vittima. approfondimento Donna uccisa dal figlio in Polesine, è stato un incidente

Il luogo dell'omicidio, nel riquadro Rkia Hamaoui - ©Ansa

L'arma del padrone di casa I militari hanno però sequestrato all'anziano quattro fucili da caccia, che lui custodiva in un capanno adiacente al casolare. L'uomo possedeva però anche una pistola che mancava all'appello. Una circostanza sulla quale l'anziano non ha saputo dare spiegazioni convincenti, e che ha portato alla svolta nelle indagini. In un terreno a poca distanza dal casolare i militari ieri sera hanno trovato la pistola dell'uomo e poche ore dopo è giunta la ricostruzione. A uccidere Rkia è stato il figlio più piccolo, che assieme al fratellino aveva sottratto la pistola dal capanno e l'aveva portata in casa per giocare. Un colpo è partito inavvertitamente e ha colpito la mamma, che è crollata a terra ed è morta all'ospedale. Da capire il ruolo del vicino di casa, che ha raccontato ai cronisti di essere entrato nell'abitazione, di aver visto Rkia a terra e di aver chiamato i soccorsi, ma di non aver visto l'arma: Forse una bugia pietosa per tutelare i bambini, forse un disperato tentativo di coprire la tragica fatalità che lo avrebbe spinto anche a nascondere la pistola sotto terra. Dettagli su cui sono in corso accertamenti. Procura della repubblica di Rovigo procederà nei confronti del padrone di casa per le responsabilità sulla mancata custodia della pistola, ha fatto sapere la procuratrice. Per quanto riguarda i figli minorenni, non imputabili, la posizione verrà valutata dal Tribunale dei Minori di Venezia, cui verranno trasmessi gli atti.