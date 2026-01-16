Milano, 70enne trovato ucciso in casa: arrestato un giovane

Offerte Sky
Milano, 70enne trovato ucciso con una coltellata in casa: arrestato un giovane

Cronaca

Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella notte all’interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano. Il corpo presentava un profondo taglio alla gola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente al termine di una lite. E' accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, risultato poi essere quello dove viveva il 21enne, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l'uomo ucciso e il giovane è stato arrestato. 

 Il cadavere era sotto un mobile nell'appartamento

L’intervento dei Carabinieri della Tenenza di Rozzano e della Stazione di Buccinasco è scattato a seguito della segnalazione di un soggetto con intenti suicidari. Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto il cadavere dell’anziano e hanno messo in sicurezza un 21enne di origine marocchina che stava tentando di lanciarsi dal balcone dell’abitazione. Il giovane è stato successivamente trasferito all’Ospedale San Paolo per accertamenti.

La posizione del 21enne è attualmente al vaglio degli investigatori

Dalle prime informazioni emerge che vittima e presunto aggressore si conoscessero: il giovane, con precedenti per reati legati agli stupefacenti, ospitava saltuariamente nella propria casa l'anziano. I rilievi tecnici sono stati affidati alla Sis del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. Al momento il 21enne non è in stato di arresto e la sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria e dei Carabinieri intervenuti, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’evento.

