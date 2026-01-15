Offerte Sky
Milano, incendio all'Ospedale Sacco: evacuati i pazienti e il personale

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il rogo è divampato nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto parte dell'Archivio di Diagnostica e hanno interessato alcuni locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun è rimasto ferito o intossicato

ascolta articolo

Un incendio è divampato stamani nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto parte dell'Archivio Diagnostica e hanno interessato alcuni locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun è rimasto ferito o intossicato. Il personale sanitario ha collaborato con i vigili del fuoco per spegnere il rogo. I pazienti sono stati evacuati. I trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica. 

©IPA/Fotogramma

