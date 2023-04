Figlio boss Di Lauro arrestato per maltrattamenti in famiglia

Salvatore di Lauro, sesto figlio del capoclan, è accusato di aver maltrattato la moglie con "aggressioni fisiche, vessazioni e minacce" anche in presenza dei "figli minori della coppia"

Salvatore Di Lauro, figlio del camorrista capoclan Paolo Di Lauro detenuto al 41bis, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo quanto accertato dalla Squadra Mobile di Napoli e dal pubblico ministero, il sesto figlio di Paolo, "con reiterate minacce, vessazioni, umiliazioni e aggressioni fisiche, ha maltrattato la moglie anche in presenza dei figli minori della coppia". La donna, non più convivente, ha denunciato le violenze il 27 febbraio scorso: il giorno prima il marito si era presentato sotto il balcone di casa con del liquido incendiario.