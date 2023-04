Forlimpopoli, scomparse tre adolescenti: familiari in apprensione

Tre ragazze di 13, 14 e 15 anni sono scomparse tra domenica e lunedì sera. La prima a non rientrare casa è stata la 14 enne. Ad accorgersi della sua assenza i genitori che al mattino non l'hanno trovata nella sua cameretta. Prima di sparire la ragazza ha lasciato il cellulare alla sua migliore amica e ha cancellato i profili social. Si ipotizza dunque che si sia allontanata volontariamente. Le altre due invece hanno salutato i genitori ieri mattina per andare a scuola poi però non sono più tornate facendo perdere tutti i contatti. I familiari sono rivolti ai carabinieri che hanno dato avvio alle indagini.