9/10 ©Ansa

I RISCHI PER LE COLTURE IN FIORE – Nel pomeriggio di ieri, Roma è stata colpita da forti grandinate. L’abbassamento delle temperature che ci attende porta con sé il rischio di gelate notturne in pianura ed è quindi allarme meteo per le coltivazioni in fiore, come peschi, albicocchi e ciliegi, particolarmente sensibili al freddo