Meteo, aria artica investe l’Italia: temperature fredde fino a Pasqua

Un flusso di aria fredda è approdato sul Mediterraneo interessando in pieno anche l’Italia. Forti venti provenienti da Nord stanno spazzando buona parte del Paese con raffiche che, in alcuni casi, raggiungono i 100 km orari. Calo generale delle temperature con valori molto bassi per il periodo

L'aria artica approdata sul bacino Mediterraneo, passando per la Scandinavia e l'Europa centrale, ha portato sulla nostra penisola clima freddo e perturbato. Le previsioni confermano un calo termico generalizzato nell’ordine di 6-8 gradi in tutta la prima parte della settimana. Tra martedì e mercoledì il tempo continuerà ad essere instabile con nevicate che potranno spingersi fin verso quote collinari al Centro-Sud, mentre al Nord continuerà a splendere il sole. Questa irruzione d'aria di matrice artico-marittima, andrà ad alimentare un minimo di bassa pressione posizionato vicino alla Calabria, dove saranno possibili acquazzoni e possibili disagi specialmente sui versanti Ionici.

Le previsioni di martedì 4 aprile

Un ciclone si sposta lentamente dalle nostre regioni meridionali interessando ancora la Calabria ionica. In nottata peggiorerà il basso Lazio con nevicate sui rilievi a bassa quota. Sul resto del Paese maggiore soleggiamento ma con temperature ancora basse. Al Nord tempo soleggiato ma freddo con gelate in pianura. Venti forti settentrionali e temperature comprese tra 10 e 16 gradi. Al Centro cielo in prevalenza sereno con nuvolosità su Abruzzo e Molise. Entro sera peggiora sul Lazio con neve fino a 300-500 metri di quota. Temperature sotto la media del periodo. Correnti gelide anche al Sud con 5 gradi a Potenza e fino a 14 a Napoli e Palermo.