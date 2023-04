Emanuele Dolfo, 70 anni, residente a Favaro Veneto, nel Veneziano, ha chiesto un risarcimento danni di 120mila euro dopo che nel 2021 venne ferito da una mandria di mucche di razza chianina a Rotzo, nell’altipiano di Asiago, in provincia di Vicenza , mentre faceva una passeggiata in montagna. L’uomo stava camminando assieme alla moglie ad alcuni amici lungo un sentiero del Cai per raggiungere il Monte Verena quando il gruppo ha incontrato nei pressi della malga Posellaro alcuni bovini che stavano per abbeverarsi a una pozza. Come riportato da alcuni media locali, nonostante gli escursionisti abbiano mantenuto una distanza di sicurezza dagli animali, ad un certo punto una mucca ha caricato Dolfo colpendolo alle spalle e facendolo cadere malamente a terra. L’uomo è stato poi circondato dal resto della mandria e solo grazie all’intervento dei suoi compagni, che hanno messo in fuga gli animali, è riuscito ad allontanarsi.

I proprietari delle mucche hanno rifiutato l'accordo bonario

A far scatenare la rabbia delle mucche probabilmente è stata la presenza di un vitello. La mandria infatti non era composta da vacche da latte, ma da bovini di razza chianina, che in genere sono più suscettibili quando devono difendere i piccoli. Dopo l’incidente, il 70enne è stato ricoverato in ospedale grazie all’intervento del Soccorso alpino e del personale del 118. L’attacco subito gli ha causato diverse fratture vertebrali e costali e lo hanno costretto a un lungo periodo di inattività. Nonostante Dolfo sia stato di una grave invalidità permanente, con limitazione nei movimenti e perdita dell’autonomia, l’azienda proprietaria della mandria non ha voluto accordarsi per un risarcimento. Da qui la decisione dell’uomo di fare causa per i danni sofferti, quantificati in circa 120 mila euro: la prima udienza al Tribunale civile di Vicenza è programmata per il prossimo 27 giugno. “L’infortunio sofferto dal mio assistito avrebbe potuto avere tragiche conseguenze”, ha dichiarato il legale di Dolfo, l’avvocato Giorgio Caldera.