Venezia, nave container in avaria incagliata a Malamocco-Marghera

I soccorsi

L'intervento della capitaneria di porto è stato immediato, con le operazioni di disincaglio partite grazie a un moto battello e due rimorchiatori. Sono stati sospesi temporaneamente inoltre i servizi tecnico nautici nell'attesa che il canale potesse tornare navigabile. Non si sono comunque registrati particolari ritardi nè in ingresso nè in uscita dal porto. Sono stati riportati tuttavia alcuni danni a delle briccole (i gruppi di pali in legno che delimitano i canali veneziani) e a un palo della luce.