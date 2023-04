Sulle prime pagine dei giornali è molto forte il tema del Pnrr con i timori del Colle. Spazio anche per il ritorno a casa di Papa Francesco, dopo il ricovero al Gemelli di Roma per un'infezione alle vie respiratorie. Sui quotidiani sportivi il ritorno del campionato, dopo la sosta per le Nazionali: tra le altre, oggi in campo Inter e Juventus