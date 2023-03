Il Papa è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare 'un'infezione respiratoria', fa sapere la Sala stampa Vaticana. Francesco è arrivato nel primo pomeriggio in ospedale in ambulanza dopo un malore. Passerà alcuni giorni nell'appartamento sempre pronto per lui al decimo piano dell'ala E del Policlinico universitario. Una tac toracica ed esami relativi alla saturazione dell'ossigeno nel sangue, a quanto si è saputo, hanno escluso problemi gravi. Secondo i medici, la salute di Francesco 'non desta preoccupazione'. La Cei assicura 'la preghiera corale delle chiese in Italia'.