Cardinale Sandri: “Celebrerò la messa delle Palme, avvisato lunedì”

Sarà il vice decano del Collegio cardinalizio a sostituire il pontefice per la celebrazione in programma il 2 aprile. "Sono stato avvisato lunedì. Mi auguro naturalmente che si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all'altare", ha spiegato il porporato riguardo a Bergoglio che, al momento, è ricoverato al Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria

“Domenica celebrerò la messa delle Palme: sono stato avvertito già lunedì scorso dal maestro delle Cerimonie pontificie che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un cardinale, e a me hanno richiesto la Domenica delle Palme". Così, all'Ansa, il cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio cardinalizio, confermano dunque la predisposizione di un piano per la celebrazione dei riti pasquali alla luce dei problemi di salute di Papa Francesco emersi nell’ultimo periodo ( TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ). "Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni, pur essendoci un cardinale che officiava all'altare", ha aggiunto poi il porporato.

Il calendario di sostituzioni di Bergoglio

Alla domanda se da lunedì ad oggi abbia ricevuto aggiornamenti rispetto alla richiesta che gli è stata rivolta, il vice decano del Sacro Collegio ha risposto: "No, non ho ricevuto alcuna ulteriore comunicazione". Sandri assicura che "tutto il popolo di Dio sarà unito in preghiera con papa Francesco, innanzitutto per una sua pronta guarigione". Intanto si apprende che la messa del giorno di Pasqua sarà celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re, quella "crismale" della mattina del Giovedì Santo dal cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis e quella pomeridiana "in Coena Domini", con il rito della "lavanda dei piedi", dall'Arciprete di San Pietro, cardinale Mauro Gambetti.

Chi è Leonardo Sandri

Come si legge sul sito della Sala stampa vaticana, il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto emerito del Dicastero per le Chiese Orientali, Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale, vice decano del Collegio cardinalizio, è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 18 novembre 1943. I suoi genitori sono emigrati in Argentina da Ala, un paese della provincia di Trento. Dopo gli studi umanistici, filosofici e teologici nei seminari minore e maggiore di Buenos Aires, ha ottenuto la licenza in teologia all'Università cattolica argentina. È stato ordinato sacerdote il 2 dicembre 1967. Ha operato prima in Argentina, poi in Madagascar e alle Mauritius, poi negli Usa e in Venezuela e Messico. Il 24 gennaio 2020, il Santo Padre Francesco ha approvato l'elezione, fatta dai Cardinali dell'Ordine dei Vescovi, a vice decano del Collegio cardinalizio.