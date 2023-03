Morto Franco Rosso, imprenditore pioniere dei viaggi organizzati

Pioniere del turismo italiano, amante dell’Africa e delle crociere. Ha fatto del suo amore per i viaggi un’attività, diventata famosa in tutto il mondo: quella del tour operator che ha preso il suo nome, ma si scrive tutto attaccato: Francorosso

Francorosso

Nasce a Torino nel 1953 come Ufficio Turistico Francorosso. Nei primi anni di attività rivende prodotti di altre agenzie turistiche, poi durante il boom economico si sviluppa offrendo tour estivi organizzati in Europa, cataloghi con le proposte di crociera delle compagnie italiane ed estere, viaggi aerei intercontinentali. Negli anni settanta amplia la propria offerta con le destinazioni in Africa e, nel 1973 diventa Francorosso International, con un'ulteriore specializzazione verso le destinazioni internazionali. Nel 1998 Francorosso viene acquisita dal colosso italiano dei viaggi Alpitour.