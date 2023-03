8/10 ©Ansa

La città di Tagliacozzo si sviluppa ai piedi del Monte Civita, è situata nell'area della Marsica occidentale e dei Piani Palentini, al confine tra Abruzzo e Lazio. In passato ha avuto un ruolo importante per il commercio anche grazie alla realizzazione, nel 1888, della linea ferroviaria Roma – Pescara. In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2023, la città di Tagliacozzo aprirà le porte dei suoi preziosi palazzi