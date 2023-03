Psico-setta delle bestie, al processo arriva la testimone chiave

Sono state rinviate a giudizio 26 persone, tutte accusate di aver sottoposto le vittime, alcune di loro bambine all'epoca dei fatti, a violenze sessuali in un cascinale nel parco del Ticino a Cerano

Il processo che si sta tenendo a Novara sulla cosiddetta "psicosetta delle bestie" è entrato in un momento decisivo. Il procedimento vede a giudizio 26 persone, accusate di aver sottoposto le adepte, spesso adescate sin da bambine ad una serie di pratiche sessuali anche estreme che avevano come teatro un cascinale nel parco del Ticino, nel territorio del comune di Cerano,nel Novarese. Nell’aula della Corte d'Assise a Novara - dove il processo si svolge a porte chiuse per decisione della corte su istanza di una delle parti – oggi è cominciata la deposizione di quella che viene considerata la testimone chiave del processo.