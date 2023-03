Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua una città italiana ha guadagnato il titolo di città più virtuosa per la gestione della rete idrica, con una percentuale di perdite inferiore al 15% rispetto alla media nazionale (circa 40%) e prezzi tra i più competitivi, ricordi qual è? Intanto pochi giorni fa è iniziata la primavera e con lei il 21 marzo si è celebrata un'altra importante ricorrenza che riguarda la storia di tutti.

Mentre in Parlamento si dibatte senza sosta sulle farine animali e sul loro trattamento in vista dell'entrata in commercio, TikTok finisce nuovamente sotto la lente di ingrandimento dell'Antitrust.

Sul fronte internazionale, invece, proseguono le proteste a Parigi con l'occupazione dell'aeroporto Charles-de-Gaulle e della Gare de Lyon. Mentre recentemente il presidente cinese Xi Jimping ha trascorso tre giorni a Mosca per discutere di una questione molto delicata.

E ancora, in vista dei ponti di primavera è stata stilata la classifica dei musei migliori al mondo, mentre il World Happiness Report ha proclamato il paese dove vivere per essere più felici.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.

