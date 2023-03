Meteo, weekend a due facce: sabato soleggiato e mite, domenica piovosa

Tempo stabile e soleggiato fino a sabato con clima caldo e temperature fino a 25 gradi su Abruzzo, Calabria, Sardegna e Sicilia. Da domenica è in arrivo il passaggio di piogge e temporali che da Nord si sposteranno velocemente verso il Meridione. Da lunedì ciclone freddo con venti impetuosi e forte maltempo

L’ultimo weekend di marzo vedrà un peggioramento delle condizioni meteo che si accentueranno nelle giornate di lunedì e martedì. Sabato sarà ancora una giornata soleggiata e mite se escludiamo la prima instabilità che interesserà le regioni del Nord-Est. Domenica il tempo in peggiorerà su tutte le regioni del Nord soprattutto nella seconda parte della giornata, anche se i fenomeni più intensi riguarderanno le regioni orientali. A seguire, il maltempo si sposterà al Centro-Sud con piogge e calo delle temperature, non sono escluse nevicate su Alpi e Appennino a quote medio basse.

Le previsioni di sabato 25 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato e mite. Veloci temporali o rovesci sul Friuli Venezia Giulia e nuvole più compatte su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Clima ventoso. Neve lungo l’arco alpino orientale oltre i 1300-1500 metri di quota. Al Sud tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature stabili o in lieve rialzo al Centro Sud