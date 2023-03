"Donne con tacco 7" per serata degustazione a Venezia: è polemica

La locandina di invito all'evento ha sollevato numerose polemiche. "Un modo per indicare l'obbligo di un abito elegante", spiegano gli organizzatori della serata sold out

“Volevamo solo indicare l’obbligo di indossare un abbigliamento elegante e da sera”. Così si giustificano gli organizzatori della manifestazione “Bollicine in villa” che nel pubblicizzare l’evento previsto per il 1 e 2 aprile in un ristorante di Venezia hanno scritto sui social: “Una serata con cena e degustazione di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri”. L'indicazione, poi rimossa, è comparsa su una pagina Facebook dove sono arrivati numerosi commenti tra l'indignato e il sarcastico. Soprattutto da parte delle donne che hanno scritto: "Volevo sapere se il metro per misurare i tacchi lo devo portare io o lo trovo all'ingresso?”. E ancora: "Vergogna, medioevo". "Scusate io ho il tacco 6 cm. Sono bannata dai vostri eventi?"