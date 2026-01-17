Offerte Sky
Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora: si cerca l'aggressore

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. I militari stanno ora lavorando per risalire all'identità dell'aggressore attraverso le testimonianze e la verifica delle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti nella zona

Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all’esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni. I carabinieri stanno indagando per risalire all'aggressore: stanno procedendo all’escussione dei testimoni e alla verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, al fine di identificare e rintracciare il responsabile. 

 

La dinamica dell'aggressione

L’aggressore ha minacciato il ragazzo puntandogli un coltello alla gola e gli ha provocato alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’uomo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.  Il giovane ferito è stato immediatamente accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un’escoriazione al collo. A precedere l'attacco è stata una breve ma accesa discussione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. 

