Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Dal fallimento di Silicon Valley Bank ai licenziamenti di Facebook (senza dimenticare l’accordo saltato tra Meta e SIAE con le relative conseguenze per gli utenti direi social network di Zuckerberg), dalle case green volute dall'Europa al decennale del papato di Francesco passando per l'email che ha portato alle dimissioni dell'amministratore delegato di 3-I e il primo faccia a faccia Meloni-Schlein, tenersi al passo con gli ultimi fatti del momento non è sempre facile.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.

Fai il quiz